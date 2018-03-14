В Украине "бумажную мелочь" заменят монетами: в НБУ рассказали о причинах

Нацбанк объяснил, почему в Украине стоит прекратить печатать банкноты низких номиналов и как украинцам после этого расчитываться в магазинах

Национальный банк Украины презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен, которые будут чеканиться взамен бумажных банкнот этого номинала. На такие шаги НБУ идет для оптимизации наличного обращения в стране, отметили в пресс-службе регулятора.

В НБУ при этом заверили, что украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени – пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении.

"То есть бумажные деньги достоинством 1, 2, 5 и 10 гривен будут в обращении параллельно с металлическими, до последней бумажной гривни", – отметили в Нацбанке.

При этом изымать из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен Национальный банк не будет, но прекратит печатать эти банкноты.







И.о председателя Национального банка Украины Яков Смолий объяснил, что замена банкнот на монеты позволит достичь оптимального соотношения между качеством и количеством банкнот и монет в обращении.

"В международной практике номинальные ряды имеют в среднем 12 номиналов денежных знаков. И мы должны стремиться к этому", – отметил Смолий.

По его словам, с учетом срока службы монет – более длительного, чем у банкнот, – Украина сэкономит около 1 млрд гривен. Так, монеты обращаются около 20 лет, а банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 грн могут находятся в обращении незначительный промежуток времени – по данным НБУ, в среднем около одного года.

"К этому решению нас стимулирует и развитие безналичных расчетов, изменение покупательной способности гривни за последние 20 лет и изменения в поведении потребителей. Развитие безналичных расчетов приводит к уменьшению количества номиналов в номинальных рядах стран мира. И Украина – не исключение. Доля безналичных расчетов в Украине с использованием платежных карточек за последние пять лет выросла более чем втрое – до 39% на начало 2018 (с 12% – по состоянию на начало 2013 года)", – рассказал Смолий.

Всего из-за физического износа "бумажной" гривни Национальный банк ежегодно изымает около 800 млн штук банкнот всех номиналов. Причем более 40% из изъятых составляют именно банкноты низких номиналов – от 1 до 10 грн.

Кроме того, как отметили в НБУ, замена банкнот низких номиналов на монеты приблизит Украину к практике Европейского Союза, где существуют монеты номиналом 1 и 2 евро. По данным Нацбанка, такую замену свое время успешно провели Венгрия, Чехия, Дания, Япония, Канада, Великобритания и Австралия.

Напомним, в Украине также прекратят чеканить монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Кроме того, НБУ вводит систему округления сумм в чеках при расчете наличными.

Как сообщалось, НБУ в 2016 году потратил на печатание денег 1,3 млрд гривен. В планах Нацбанка – развитие всех возможных элементов cashless экономики, что, в числе прочего, позволит снизить затраты на выпуск наличных.