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В Украине изменится курс доллара: аналитик озвучил прогноз

25 мая, 15:12

Ксения Капустинская

Эксперт заметил влияние отложенного спроса на валютный рынок

За прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,4-1,2%. Так, официальный курс доллара вырос с 26,64 до 26,76 грн, спрос/предложение на межбанке – с 26,57/26,59 до 26,88/26,90 грн, средние курсы наличного доллара в банках – с 26,52/26,78 до 26,72/27 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"После длительного снижения с прошлой среды доллар перешел к росту. Вероятно, на росте курса валюты сказывается отложенный спрос населения, который сложно было реализовать во время карантинных мероприятий, и который реализуется сейчас, в ходе поэтапной отмены карантина. По мере удовлетворения этого отложенного спроса гривня вновь стабилизируется", – объяснил эксперт.

Впрочем, на начавшейся неделе аналитик ожидает роста курса доллара к гривне.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,2 грн", – считает Иосуб.

Ранее аналитики также объяснили сайту "Сегодня", какие факторы влияют на курс валют в Украине и как заработать на его скачках. Кроме того, покупая впрок валюту, не стоит соблазняться низким курсом – высока вероятность нарваться на жуликов. О самых распространенных аферах при продаже долларов и евро узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Видео: Сегодня

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доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара Вадим Иосуб Альпари

Источник: Сегодня

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