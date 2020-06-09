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В Украине изменится курс доллара: эксперт дал прогноз

9 июня, 17:30

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Аналитик напомнил о позиции Министерства финансов

За неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка – на 0,6-0,8%. Так, официальный курс доллара снизился с 26,82 до 26,60 грн, спрос/предложение на межбанке – с 26,79/26,81 до 26,64/26,66 грн, средние наличные курсы в банках – с 26,67/26,89 до 26,51/26,73 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"В течение ближайшей недели мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,5 гривни, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,6 гривни", – спрогнозировал Иосуб.

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Он напомнил, что, согласно заявлению министра финансов Сергея Марченко, экономическая ситуация в Украине не способствует укреплению курса гривни к доллару в текущем году.

"Министр напомнил, что в госбюджете на текущий год заложен курс на уровне 30 грн за доллар. По его словам, при фактическом курсе доллара ниже 30 грн теряется часть доходов от таможни, от импортного НДС, которые привязаны к курсу. С другой стороны, появляется определенная экономия на обслуживании внешнего долга, которая не покрывает других потерь", – добавил Иосуб.

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Напомним, ранее рыночные аналитики объяснили, что будет с курсом доллара после получения Украиной транша МВФ.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как в "Укрпочте" предлагают менять валюту и открывать депозиты, а также почему НБУ против превращения почты в банк. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

    Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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    доллар гривня курс доллара Вадим Иосуб прогноз курса доллара

    Источник: Сегодня

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