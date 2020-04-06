В Украине изменится курс доллара: эксперт назвал цифры

За неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка – на 2,9-3,7%. Так, официальный курс доллара НБУ упал с 28,18 до 27,37 грн (-2,9%), спрос/предложение на межбанке – с 28,08/28,13 до 27,23/27,26 грн (-3%/-3,1%), покупка/продажа наличного доллара в банках – с 27,99/28,57 до 27,07/27,53 грн (-3,3%/-3,7%). Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По словам специалиста, сейчас на рынке действуют одновременно несколько благоприятных для гривни факторов.

"Во-первых, увеличили продажу валюты аграрии, пользуясь достаточно благоприятным курсом. Во-вторых, резко сократили спрос на валюту предприятия-экспортеры. Прежде всего, из-за снижения спроса населения на некритический потребительский импорт, дорогостоящую технику и т.д. Эти тенденции, вероятно, будут продолжаться и ближайшую неделю. На начавшейся неделе мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,7 грн", – прогнозирует Иосуб. В тренде Цены на лимоны в Украине идут на рекорд: дело не только в карантине

Напомним, ранее эксперты объяснили, сколько будет стоить доллар в апреле, а также назвали причины начавшегося укрепления гривни.

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