В Украине изменится курс доллара: эксперт озвучил прогноз

За неделю курс доллара к гривне немного вырос на всех сегментах валютного рынка – на 0,1-0,3%. Так, официальный курс доллара вырос с 26,67 до 26,69 грн, спрос/предложение на межбанке – с 26,58/26,60 до 26,66/26,68 грн, а средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках – с 26,55/26,75 до 26,57/26,76 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"В течение ближайшей недели мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,7-26,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн", – прогнозирует эксперт.

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Он напомнил, о том, что Национальный банк сейчас только сглаживает колебания, покупая или продавая валюту для сбалансирования спроса-предложения.

Напомним, рыночные аналитики объясняли, почему в Украине упал спрос на валюту. По словам экспертов, именно такая тенденция привела к "замораживанию" курса доллара.

Также новости "Сегодня" рассказывали, куда в нынешней ситуации можно вложить сбережения и сколько получится заработать:

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