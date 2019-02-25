В Украине изменится курс доллара: эксперт озвучил прогноз на неделю
Предложение иностранной валюты превышает спрос на нее
Курс доллара к гривне за неделю снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,6-0,8%. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара снизился до 27,02 грн (-0,8%). Спрос/предложение доллара на межбанке упали до 26,95/26,98 (-0,8%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились до 26,89/27,11 (-0,6%).
По прогнозам аналитика, курс доллара в Украине упадет ниже психологической отметки в 27 гривен.
"Превышение предложения над спросом на валютном рынке доминировало всю неделю, соответственно, ежедневно доллар устойчиво, хотя и не сильно, снижался на межбанке по отношению к гривне. ... На начавшейся неделе мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,7/26,9 грн", – прогнозирует Иосуб.
Напомним, ранее в Национальном банке Украины (НБУ) объяснили "зимнее" укрепление гривни. По словам замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой, на курс доллара в Украине повлияли несколько факторов.
Ранее в комментарии сайту "Сегодня" экономический эксперт Тарас Козак предположил, что укрепление гривни может продолжиться. По словам эксперта, на пользу гривне играют валютные переводы от "заробитчан", подготовка аграриев к новому сезону и приток валюты перед выборами.
Также специалисты посоветовали, как украинцам лучше хранить сбережения. Подробнее смотрите в сюжете:
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