В Украине изменится курс доллара: эксперт озвучил прогноз на неделю

Предложение иностранной валюты превышает спрос на нее

Фото: AFP

В Украине изменится курс доллара: эксперт озвучил прогноз на неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f2b/058/5c3f2b058c554.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f2b/058/5c3f2b058c554.jpg 2019-02-25T14:50:00+02:00 Финансы Предложение иностранной валюты превышает спрос на нее

Курс доллара к гривне за неделю снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,6-0,8%. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара снизился до 27,02 грн (-0,8%). Спрос/предложение доллара на межбанке упали до 26,95/26,98 (-0,8%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились до 26,89/27,11 (-0,6%).

По прогнозам аналитика, курс доллара в Украине упадет ниже психологической отметки в 27 гривен.

"Превышение предложения над спросом на валютном рынке доминировало всю неделю, соответственно, ежедневно доллар устойчиво, хотя и не сильно, снижался на межбанке по отношению к гривне. ... На начавшейся неделе мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,7/26,9 грн", – прогнозирует Иосуб.

Напомним, ранее в Национальном банке Украины (НБУ) объяснили "зимнее" укрепление гривни. По словам замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой, на курс доллара в Украине повлияли несколько факторов.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" экономический эксперт Тарас Козак предположил, что укрепление гривни может продолжиться. По словам эксперта, на пользу гривне играют валютные переводы от "заробитчан", подготовка аграриев к новому сезону и приток валюты перед выборами.

Также специалисты посоветовали, как украинцам лучше хранить сбережения. Подробнее смотрите в сюжете:

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