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В Украине изменится курс доллара: эксперт озвучил прогноз на неделю

Сегодня, 14:26

Гривня вернулась к укреплению под влиянием двух факторов, объяснил аналитик

Фото: jcomp / Freepik

Фото: jcomp / Freepik

Курс доллара, который упал на межбанке, вернул тенденцию к снижению. За неделю американская валюта подешевела к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,5-2%. Об этом сайту "Сегодня" сообщил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара снизился с 25,54 до 25,09 грн; спрос/предложение доллара на межбанке, – с 25,63/25,67 до 25,14/25,16 грн; а средние курсы наличного доллара в банках – с 25,52/25,85 до 25,13/25,44 грн. 

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"В первый день прошлой недели доллар еще рос, но уже со вторника перешел к устойчивому снижению, которое продолжается вплоть до сегодняшнего дня. Причины укрепления гривни сохраняются прежними: спрос нерезидентов на гривневые гособлигации и высокие цены на продукцию традиционного экспорта. На начавшейся неделе мы ожидаем продолжения укрепления гривни. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,8/25,1 грн", – отметил Иосуб.

Как сообщалось, аналитики прогнозируют девальвацию гривни до конца года.

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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