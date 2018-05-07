В Украине изменится курс доллара: прогноз аналитика

В Украине подорожал доллар - гривня за неделю потеряла 0,3-0,4%. И эта тенденция пока останется в силе. Такой прогноз сайту "Сегодня" озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,23 грн до 26,31 грн. Средневзвешенный курс доллара на межбанке вырос с 26,2 грн до 26,31 грн. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 25,90/26,21 до 25,99/26,28.

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Доллар сейчас укрепляется практически ко всем другим валютам развитых стран и стран с формирующимися рынками, пояснил эксперт. При этом, по его словам, гривня на фоне других мировых валют "смотрелась весьма неплохо". Например, евро снизился на прошлой неделе к доллару на 1,4%. Британский фунт подешевел к "американцу" на 1,8%, швейцарский франк потерял за неделю к доллару 1,3%.

"На начавшейся неделе мы ожидаем продолжение умеренного роста курса доллара. Безналичный доллар может вырасти через неделю до 26,4 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться около 26,1/26,4 грн", – отмечает Иосуб.

Напомним, ранее эксперты рассказали сайту "Сегодня", что будет с курсом доллара до конца мая. Специалисты перечислили главные угрозы для стабильности украинской национальной валюты.