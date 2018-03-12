В Украине изменят валютные правила: Порошенко направил новый закон в Раду

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о валюте и направил его на рассмотрение парламента. Процедура подписания состоялась во время встречи президента с бизнесом.

"Я подпишу указанный законопроект и предложу его парламенту", – сказал Порошенко.

По словам президента, в этом законопроекте "разрешено все, что прямо не запрещено, и это меняет логику процессов".

"Хотите открывать валютные счета – пожалуйста, хотите инвестировать за границу – пожалуйста. Хотите быть свободным человеком в свободной стране – мы вводим эту уникальную возможность", – сказал президент.

Однако Порошенко подчеркнул, что полная либерализация не произойдет в один день, потребуется ее синхронизация с обеспечением финансовой стабильности.

Источник: пресс-служба НБУ

Как отмечали ранее в Национальном банке Украины, в случае принятия закона "О валюте" Нацбанк в течение шести месяцев приведет свои нормативные акты в соответствие с новым законом, и он вступит в действие.

Замглавы НБУ Олег Чурий отмечал, что принятие закона позволит регулятору снять ограничения на валютном рынке, однако для полной валютной либерализации необходимо также наличие макроэкономических предпосылок и принятие законодательства о международном сотрудничестве в сфере налогообложения. Кроме того, по словам Чурия, принятие проекта закона "О валюте" будет способствовать притоку прямых иностранных инвестиций в страну.