В Украине изменят валютные правила: Порошенко направил новый закон в Раду

Сегодня, 16:45

Предполагается, что новое законодательство о валюте поможет либерализации рынка

Фото: пресс-центр НБУ
Фото: пресс-центр НБУ

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о валюте и направил его на рассмотрение парламента. Процедура подписания состоялась во время встречи президента с бизнесом.

"Я подпишу указанный законопроект и предложу его парламенту", – сказал Порошенко.

По словам президента, в этом законопроекте "разрешено все, что прямо не запрещено, и это меняет логику процессов".

"Хотите открывать валютные счета – пожалуйста, хотите инвестировать за границу – пожалуйста. Хотите быть свободным человеком в свободной стране – мы вводим эту уникальную возможность", – сказал президент.

Однако Порошенко подчеркнул, что полная либерализация не произойдет в один день, потребуется ее синхронизация с обеспечением финансовой стабильности.

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Источник: пресс-служба НБУ

Как отмечали ранее в Национальном банке Украины, в случае принятия закона "О валюте" Нацбанк в течение шести месяцев приведет свои нормативные акты в соответствие с новым законом, и он вступит в действие.

Замглавы НБУ Олег Чурий отмечал, что принятие закона позволит регулятору снять ограничения на валютном рынке, однако для полной валютной либерализации необходимо также наличие макроэкономических предпосылок и принятие законодательства о международном сотрудничестве в сфере налогообложения. Кроме того, по словам Чурия, принятие проекта закона "О валюте" будет способствовать притоку прямых иностранных инвестиций в страну.
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Источник:

УНН

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