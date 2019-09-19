В Украине меняют правила реструктуризации кредитов

Фото: Верховная Рада Украины

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации.

В первом чтении документ, который был внесен в парламент 29 августа и отмечен президентом Владимиром Зеленским как неотложный, поддержали 11 сентября, а сегодня – в целом. "За" проголосовали 300 народных депутатов.

"[Изменения] призваны сделать возможным совместное проведение процедуры финансовой реструктуризации для нескольких должников, которые являются связанными лицами…, но имеют разных (не общих) кредиторов", – сообщается на сайте Рады.

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Также отмечается, что закон продлевает возможность применять финансовую реструктуризацию "на последующие годы".

Изменения касаются и законов "Об ипотеке" и "Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений". Они, в частности, вызваны "необходимостью более точно определить момент совершения внесудебного урегулирования обращения взыскания на предмет ипотеки".

Новости "Сегодня" писали, что в июне 2016 года Рада приняла закон о финансовой реструктуризации, разработанный Министерством финансов совместно с Национальным банком Украины, Независимой ассоциацией банков Украины, Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком в Украине. Он должен был утратить силу с 19 октября 2019 года.

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Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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