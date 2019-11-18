В Украине могут упразднить налоги на депозиты: эксперт оценил идею

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В Украине продолжаются споры о налоговых изменениях. Недавно депутаты предложилиобложить налогом YouTube, Netflix и другие компании по продаже видеоконтента, а теперь в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2422, который предлагает отменить налогообложение депозитных вкладов населения.

Сейчас доходы на депозит облагаются подоходным налогом – 18% (НДФЛ) и военным сбором – 1,5%. В сумме с депозитного дохода украинцы платят 19,5%.

"На сегодня ставки налогов на проценты, начисленные на сумму депозита, для многих граждан сводят на нет сам смысл подобных капиталовложений, способствуют оттоку средств из банковской системы и хранению средств "под матрасом", - сказано в пояснительной записке к законопроекту № 2422. Автор документы предполагает, что инициатива поможет создать условия для привлечения средств в банковскую систему, а также поспособствует снижению процентов по кредитам.

Финансовый аналитик Алексей Кущ, комментируя сайту "Сегодня" эту инициативу, выразил сомнение, что отмена НДФЛ на доходы по депозитам повысит интерес населения к банковскому сектору.

"В условиях достаточно низкого доверия к банкам, а также постепенного снижения инфляции, процентных ставок Национальным банком, ожидается снижение депозитных ставок. В этих условиях отмена налогообложения не станет сверхкомпенсатором, который приведет к резкому увеличению вкладов населения в банках", – говорит он.

Кущ подчеркивает: такие изменения нужно рассматривать в единой концепции налогообложения.

"Допустим, мы приняли решение стимулировать экономический рост, нам нужно стимулировать развитие социального капитала в стране, значит необходимо снижать именно налоги на труд – подоходный и т.д, – говорит эксперт. – Эти снижения должны иметь какие-то компенсаторы в виде других направлений – нельзя снижать и налоги на труд, и на рентные доходы, и на капитал. Поэтому нужно увеличивать налогообложение рентных доходов или во всяком случае не снижать. Я бы, например, ввел для физлиц и нерезидентов налогообложение доходов, полученных от инвестиций в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ)".

Финансист предлагает снизить подоходный налог до 10% с синхронным увеличением налогов на инвестиции – операции с венчурными фондами, инструментами институтов совместного инвестирования, ОВГЗ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал глубинную налоговую реформу. Новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году, сказал Зеленский во время выступления на инвестиционном форуме в Мариуполе:

Видео: president.gov.ua

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