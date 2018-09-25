В Украине начала ходить новая банкнота в 20 гривен
Менять старые "двадцатки" на новые украинцам не придется
В Украине с сегодняшнего дня, 25 сентября, введена в обращение новая банкнота номиналом в 20 гривен, дизайн которой презентовал в июле. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
Так, с 25 сентября двадцатигривневая банкнота образца 2018 года становится законным платежным средством. Она будет находиться в обращении одновременно с банкнотами 20 гривен образца 2003 года.
В НБУ напомнили, что украинцам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые.
Новыми банкнотами НБУ будет замещать изношенные и поврежденные старые купюры. Всего в 2018 году будет напечатано около 60 млн банкнот номиналом 20 гривен.
По дизайну новая банкнота наследует обновленные банкноты номиналом 100 и 500 гривен. На новой банкноте сохранен портрет Ивана Франко, но перемещен в центр банкноты – раньше он был справа. Также сохранены цветовая гамма и размер.
Из элементов защиты на банкноте присутствуют водяные знаки, защитная лента, сквозной элемент, оптически-сменный элемент, латентное изображение, рельефные элементы, микротексты.
По состоянию на 1 сентября 2018 в наличном обороте находилось около 125 млн банкнот номиналом 20 гривен на сумму почти 2,5 млрд гривен (около 4,4% от общего количества банкнот в наличном обращении), добавили в Нацбанке.
Напомним, кроме того, скоро в кошельках украинцев появится новая "мелочь" номиналом в 5 и 10 гривен – 14 марта Нацбанк показал замену бумажным деньгам.
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