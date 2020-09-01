В Украине начали действовать новые требования к рекламе банков: что изменилось

Банковские учреждения теперь должны предоставлять полную информацию о потребительских кредитах и депозитах

С 1 сентября 2020 года в стране стали действовать новые требования к банковской рекламе. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Реклама

"Отныне на сайтах и в рекламе банков должна быть достаточная по объему, правдивая и актуальная информация об условиях депозитов и потребительских кредитов – их стоимость, полные затраты клиента, включая дополнительные услуги, способ оплаты, санкции в случае невыполнения клиентом условий и тому подобное", – говорится в сообщении.

Как отмечается, соответствующие требования к банкам были утверждены еще в мае 2020 года. У банков было достаточно времени для приведения своей работы в соответствии с требованиями Национального банка.

Все банки должны предоставлять полную информацию о потребительских кредитах и депозитах для граждан на вебсайте в едином унифицированном формате.

Читайте также: Банки будут по-новому сообщать об остатке на счете: что изменится

Реклама

Прежде всего, банки обязаны указывать:

В тренде Гривня ослабла по отношению к доллару и евро: курс Нацбанка

реальную годовую ставку по кредиту;

наличие дополнительных услуг и их стоимость для клиента;

срок услуги;

ориентировочную общую стоимость кредита;

периодичность погашения кредита;

предупреждения о возможных последствиях в случае просрочки выплат по кредиту;

условия досрочного снятия денег с депозита и другие.

Клиент, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл в стандартном виде с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условия получения услуги, риски для себя и тому подобное.

"С сегодняшнего дня Национальный банк будет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации. За нарушение прав потребителей предусмотрены штрафные санкции от 300 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение", – говорится в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" также писали, что украинские банки завершили переход на международный стандарт счетов IBAN, который постепенно вводят в Украине с 5 августа 2019 года. Теперь номера счетов содержат 29 символов.

Кроме того, НБУ разрешил банкам обслуживать украинцев по загранпаспортам. Подробнее – в нашем сюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама