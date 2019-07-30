Фото: REUTERS/Lucas Jackson

В Украине начали продавать акции Apple https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/APPLE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/APPLE 2019-07-30T08:56:44+03:00 Финансы Стоимость ценных бумаг оказалась выше, чем в США

"Украинская биржа" включила в биржевой список нелистинговых ценных бумаг акции Apple с тиккером AAPL. Согласно биржевому списку Украинской биржи, сейчас в нем три акции иностранного эмитента. Две – это компании с основными активами в Украине, а третья – как раз Apple.

При этом лучшие котировки на покупку составляли 29 июля 5003 грн за акцию, на продажу – 6666 гривен. При этом согласно данным NASDAQ, котировки акций Apple в пятницу, 26 июля, на закрытие составили 207,74 доллара за шт. (5284,85 грн по текущему курсу).

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Биржа также сообщила, что на минувшей неделе к торгам на ней допущены долларовые еврооблигации Украины с погашением в 2032 году. Помимо этого, в списке три выпуска еврооблигаций Украины – с погашением 1 сентября 2019 года, 1 сентября 2026 года и 25 сентября 2032 года, а также ВВП-варранты.

Напомним, ранее мошенники продавали украинцам фейковые акции Tesla на миллионы гривен. Злоумышленники размещали рекламу ценных бумаг компании Tesla, сообщая, что "Тесла Груп Украина" уже более четырех лет продает физлицам акции. На самом деле, они не продавали (не имели такой возможности и нужных разрешений) ценные бумаги, а полученные от пользователей деньги присваивали.

Кроме того, НКЦБФР предупредила украинцев об опасных инвестициях. В Нацкомиссии отметили, что средства, инвестированные в бинарные опционы, forex-трейдинг, криптобиржи, микрокредитование, активы в управление и другие подобные проекты, могут быть безвозвратно потеряны.

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