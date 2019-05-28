В Украине начались выплаты вкладчикам банка-банкрота

В ФГВФЛ также сообщили о ликвидации еще одного банка

Фото: пресс-центр НБУ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал выплаты вкладчикам банка "Финансовая инициатива" и завершил ликвидацию Интербанка. Об этом 28 мая информирует пресс-служба Фонда.

Выплаты вкладчикам "Финансовой инициативы" проводятся по всем вкладам независимо от даты их окончания и по договорам банковского счета, включая карточные счета, в пределах 200 тыс. гривен.

"Возмещение средств вкладчикам осуществляется через отделения банков-агентов Фонда, подключенных к Автоматизированной системе выплат", – сказано в сообщении.

Кроме того, по данным ФГВФЛ, в Единый государственный реестр юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись, что Интербанк прекратил существование как юрлицо.

"А, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным", – говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 году завершилась ликвидация первых четырех банков, которые были переданы в управление ФГВФЛ, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка. В мае 2019 года Фонд продлил ликвидацию трех финансовых учреждений – Кредитпромбанка, Энергобанка и Диамантбанка.

Общая сумма выплаченных гарантированных средств по состоянию на 1 мая 2019 года составила 89,4 млрд гривен. Только за апрель было выплачено 45 млн гривен.

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