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В Украине обновили "бюджетный" прогноз для доллара

13 апреля, 16:44

Ксения Капустинская

По новым расчетам, "зеленый" будет стоить на две гривни больше, чем ожидалось ранее

Верховная Рада, которая приняла изменения в госбюджет на 2020 год, в частности, обновила заложенный в главную смету страны курс доллара. Расчетная стоимость американской валюты теперь определена на уровне 29,5 грн/долл.

Как известно, изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса на конец года на уровне 27,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

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При этом последнем прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл. Впрочем, и этот прогноз в ближайшее время может быть пересмотрен из-за того, что в мире начался экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса.

В тренде
Украинцы получат "карантинную тысячу": Рада дала добро

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Ранее эксперты также объяснили сайту "Сегодня", что происходит с долларом и стоит ли запасаться валютой. Украинцев также призывают к осторожности во время карантина. Дело в том, что в стране активизировались мошенники: например, клиентам банков предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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Источник: Сегодня

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