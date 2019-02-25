В Украине отложили переход на новые номера банковских счетов

В НБУ решили перенести переход на IBAN из-за просьбы "банковского сообщества"

Фото: пресс-центр НБУ

В Украине отложили переход на новые номера банковских счетов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/42f/375/5c742f375e367.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/42f/375/5c742f375e367.jpg 2019-02-25T20:22:00+02:00 Финансы В НБУ решили перенести переход на IBAN из-за просьбы "банковского сообщества"

Национальный банк Украины (НБУ) перенес введение международного номера банковского счета IBAN с 1 апреля на 5 августа 2019 года, сообщает сегодня, 25 февраля, пресс-служба регулятора.

НБУ принял соответствующее решение в ответ "на просьбу банковского сообщества".

"Это связано с необходимостью обеспечить качественную доработку банками программного обеспечения систем дистанционного обслуживания, которыми пользуются клиенты", – сказано в сообщении.

Регулятор отметил, что с 5 августа банки будут открывать клиентам новые счета в стандарте IBAN, а действующие номера счетов будут менять согласно требованиям этого стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета.

При этом, как и планировало ранее, применение IBAN с 1 ноября 2019 года станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении денежных переводов как в национальной, так и в иностранных валютах, а также во время трансграничных переводов.

"То есть все переводы с 1 ноября 2019 года будут осуществляться только с использованием IBAN", – подчеркнула пресс-служба НБУ.

IBAN (International Bank Account Number) – международный номер банковского счета. Изначально его введение предназначалось для стандартизации межбанковских расчетов на территории Евросоюза. Сейчас он применяется и в других государствах мира.

В июле 2018 года в НБУ анонсировали, что переход на IBAN начнется с 2019 года. Для Украины IBAN будет состоять из 29 буквенно-цифровых символов, в которых будет указан: код страны, контрольный разряд, код банка и номер счета.

В январе 2019 года председатель НБУ Яков Смолий в интервью сайту "Сегодня" заявил, что действующие счета будут расширены дополнительной информацией. Подробнее читайте в материале: Почему глава НБУ не носит банковские карточки и как узнать свой новый номер счета: интервью с Яковом Смолием.

Кроме того, с 7 февраля в Украине ослабили ограничения на валютном рынке. Подробнее смотрите в сюжете:

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