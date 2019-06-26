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Нацбанк упростил ведение бизнеса в Украине

26 июня, 20:48

Решение касается оформления карточек для распоряжения счета

Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) урегулировал некоторые вопросы по безналичным расчетам в гривне, в частности отменил требование относительно оформления карточки с образцами подписей для распоряжения счетом. Об этом 26 июня информирует пресс-служба Нацбанка.

Регулятор отметил, что данное решение упростит ведение бизнеса в стране.

"Это существенно уменьшит затраты времени и средств субъектов хозяйствования на оформление документов", – говорится в сообщении НБУ.

В нем также сказано, что Нацбанк предусмотрел возможность возврата банками без выполнения расчетного документа клиента-плательщика, если он не заполнил реквизит "Код страны нерезидента" получателя.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, по данным НБУ, финансовый сектор в Украине находится в очень благоприятных условиях, а системные риски упали до исторического рекорда

Кроме того, с 19 июня украинскому бизнесу не приходится в обязательном порядке продавать валюту Нацбанку.

При этом сообщалось, что по итогам мая объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины уменьшился на 0,7% – до 349,6 млрд грн.


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Тег бизнес, НБУ, Нацбанк, банки, безналичные расчеты

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Сегодня

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