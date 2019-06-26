Нацбанк упростил ведение бизнеса в Украине
Решение касается оформления карточек для распоряжения счета
Национальный банк Украины (НБУ) урегулировал некоторые вопросы по безналичным расчетам в гривне, в частности отменил требование относительно оформления карточки с образцами подписей для распоряжения счетом. Об этом 26 июня информирует пресс-служба Нацбанка.
Регулятор отметил, что данное решение упростит ведение бизнеса в стране.
"Это существенно уменьшит затраты времени и средств субъектов хозяйствования на оформление документов", – говорится в сообщении НБУ.
В нем также сказано, что Нацбанк предусмотрел возможность возврата банками без выполнения расчетного документа клиента-плательщика, если он не заполнил реквизит "Код страны нерезидента" получателя.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, по данным НБУ, финансовый сектор в Украине находится в очень благоприятных условиях, а системные риски упали до исторического рекорда.
Кроме того, с 19 июня украинскому бизнесу не приходится в обязательном порядке продавать валюту Нацбанку.
При этом сообщалось, что по итогам мая объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины уменьшился на 0,7% – до 349,6 млрд грн.
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