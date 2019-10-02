В Украине отсрочили тотальный переход на новые банковские счета

В Нацбанке объяснили, когда вся страна перейдет на IBAN

/ Фото: пресс-центр НБУ

Банкам Украины разрешили принимать документы на перевод средств с реквизитами по стандартам "код банка" и "счет" до 12 января 2020 года, а не до 31 октября, как планировалось раньше. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, с 13 января 2020 года разрешен будет только стандарт IBAN, который постепенно вводят в Украине с 5 августа 2019 года.

Отсрочить переход на новый стандарт НБУ решил после обращения Государственной казначейской службы. Решение вступило в силу сегодня, 2 октября.

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В ответе на обращение казначейства в Нацбанке также напомнили, что с 5 августа банки в Украине открывают клиентам новые счета только по стандарту IBAN, а действующие счета постепенно меняют в соответствии с новыми требованиями.

По оценкам регулятора, к 1 октября количество начальных платежей по стандарту IBAN в системе электронных платежей НБУ составило 61% от общего количества платежей.

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Напомним, с 1 октября начали действовать новые счета для зачисления налогов по стандарту IBAN. Все уполномоченные органы уже должны выдавать новые реквизиты.

IBAN - International Bank Account Number, международный номер банковского счета.

К слову, ранее НБУ также разрешил банкам обслуживать украинцев по загранпаспортам. Подробнее – в сюжете новостей "Сегодня":

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