В Украине отсрочили тотальный переход на новые банковские счета

Банкам Украины разрешили принимать документы на перевод средств с реквизитами по стандартам "код банка" и "счет" до 12 января 2020 года, а не до 31 октября, как планировалось раньше. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
Таким образом, с 13 января 2020 года разрешен будет только стандарт IBAN, который постепенно вводят в Украине с 5 августа 2019 года.
Отсрочить переход на новый стандарт НБУ решил после обращения Государственной казначейской службы. Решение вступило в силу сегодня, 2 октября.
В ответе на обращение казначейства в Нацбанке также напомнили, что с 5 августа банки в Украине открывают клиентам новые счета только по стандарту IBAN, а действующие счета постепенно меняют в соответствии с новыми требованиями.
По оценкам регулятора, к 1 октября количество начальных платежей по стандарту IBAN в системе электронных платежей НБУ составило 61% от общего количества платежей.
Напомним, с 1 октября начали действовать новые счета для зачисления налогов по стандарту IBAN. Все уполномоченные органы уже должны выдавать новые реквизиты.
IBAN - International Bank Account Number, международный номер банковского счета.
К слову, ранее НБУ также разрешил банкам обслуживать украинцев по загранпаспортам. Подробнее – в сюжете новостей "Сегодня":
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