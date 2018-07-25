В Украине оживает кредитование – Нацбанк

Вчера, 19:18

НБУ опросил банки, поинтересовавшись из ожиданиями относительно потребительский кредитов, ипотеки и кредитов для бизнеса

Фото: 401kcalculator.org
Фото: 401kcalculator.org

Спрос бизнеса на кредиты растет, а наибольший его рост прогнозируется банками по кредитам малого и среднего бизнеса, а также на гривневые и краткосрочные кредиты бизнеса. Об этом говорится в аналитическом отчете "Опрос об условиях банковского кредитования", обнародованном Национальным банком Украины (НБУ).

Согласно сообщению регулятора, финучреждения ожидают оживления и потребительского кредитования. Большинство банков ожидает увеличения корпоративного кредитования с конца 2016 года, но именно в этом опросе их доля достигла максимального значения – 81%.

Выросла и доля финучреждений, которые ожидают увеличения выдачи кредитов домохозяйствам – 67% опрошенных. Банки также сохраняют позитивные ожидания относительно прироста депозитов как населения (57% респондентов), так и бизнеса (68% респондентов).

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Банки также отмечают увеличение частоты одобрения заявок на кредиты малого и среднего бизнеса и постепенное смягчение стандартов кредитования малых и средних предприятий, отметили в НБУ.

"Треть банков сообщила о повышении спроса на потребительские кредиты, четверть – на ипотеку. По мнению респондентов, спрос на ипотеку вырос в первую очередь под влиянием ожиданий повышения цен на недвижимость", – говорится в сообщении регулятора.

Как отметили в Нацбанке, несколько кварталов подряд банки говорят об усилении конкуренции как в потребительском, так и в ипотечном кредитовании, причем не только с другими банками, но и с небанковскими финансовыми учреждениями.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разобрался, как выбрать эффективный способ сохранить и приумножить сбережения.

В начале июля Moody's улучшило прогноз развития банковской системы УкраиныВ агентстве считают, что кредитоспособность банков страны будет улучшаться в течение следующих 12 – 18 месяцев, что обусловлено улучшением качества активов и возвращению к прибыльности.
НБУ, ипотека, банки, кредиты, кредитование

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Источник:

"Сегодня"

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