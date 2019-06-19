В Украине падает долларизация экономики

НБУ назвал ориентиры и цели по уменьшению доли инвалюты

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

В Украине растут объемы кредитования, но уровень долларизации балансов банков в Украине постепенно снижается. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, подготовленном Национальным банком Украины (НБУ).

"Сейчас доля валютных депозитов и кредитов немного превышает 40% от общих объемов. Среди клиентов банков до сих пор многие компании с кредитами в иностранной валюте, но доходами почти исключительно в гривне", - отмечают в Нацбанке.

Также указано, что уровень долларизации кредитов неравномерен между группами банков – последнее время он заметно снизиося для иностранных (без РФ) и частных банков.

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При этом Нацбанк ожидает, что постепенно уровень долларизации снизится естественным путем. По оценкам НБУ, естественный уровень долларизации для Украины составляет около 20%.

"Этому будут способствовать сохранение макроэкономической стабильности, замедление инфляции и высокая разница между депозитными ставками в гривне и иностранной валюте", – говорится в материалах Нацбанка.

В то же время, долларизация государственного долга представляет серьезный риск для госфинансов, предостерегает Нацбанк.

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"Валютная составляющая госдолга остается значительной – 68,2% на 1 мая 2019 года. За четыре месяца 2019 года доля долга в иностранной валюте сократилась на 2,7 п.п., что связано с ростом участия нерезидентов в рынке гривневых ОВГЗ. ... Среднесрочная цель – увеличение доли гривневых инструментов в государственном долге. Интерес нерезидентов к гривневым ОВГЗ должен быть использован для изменения валютной структуры долга", – считают в НБУ.

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Напомним, 2019 год является пиковым в вопросе обслуживания долговых платежей в валюте, в том числе в долларах. Так, в мае-декабре Украине предстоит выплатить в валюте 6,3 млрд долларов в эквиваленте, включая 3,5 млрд долларов по внешнему госдолгу и 2,8 млрд долларов по валютным облигациям внутреннего госзайма.

В правительстве и Национальном банке считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда. А п ремьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Украина должна добросовестно обслуживать госдолг и не допускать дефолта, так как от него пострадают, в первую очередь, рядовые граждане.

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