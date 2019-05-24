В Украине перед выходными подскочил курс доллара
НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 27 мая
Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 27 мая, установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|24.05
|27.05
|Изменение
|1 доллар США
|26,34 грн
|26,47 грн
|+ 0,13 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 24 мая, курс доллара повысился еще на 13 копеек после роста на четыре днем ранее. За неделю – с 20 мая – стоимость доллара выросла на 10 копеек.
Ранее эксперты рассказали "Сегодня", каким будет курс доллара, если Украина прекратит сотрудничество с МВФ.
Ранее специалисты предупредили украинцев, которые решили запастись валютой, что обменники в Украине заполонили фальшивые доллары:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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