В Украине перед выходными подскочил курс доллара

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 27 мая

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 27 мая, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

24.05 27.05 Изменение 1 доллар США 26,34 грн 26,47 грн + 0,13 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 24 мая, курс доллара повысился еще на 13 копеек после роста на четыре днем ранее. За неделю – с 20 мая – стоимость доллара выросла на 10 копеек.

Ранее эксперты рассказали "Сегодня", каким будет курс доллара, если Украина прекратит сотрудничество с МВФ.

Ранее специалисты предупредили украинцев, которые решили запастись валютой, что обменники в Украине заполонили фальшивые доллары:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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