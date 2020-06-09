В Украине перестал дешеветь доллар: курс НБУ

На среду, 10 июня, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

09.06 10.06 Изменение 1 доллар США 26,60 грн 26,64 грн + 0,04

Таким образом, по сравнению со значениями 9 июня курс доллара вырос на четыре копейки после снижения на 10 копеек в предыдущий банковский день. Это первое повышение курса почти за две недели – с 28 мая. Впрочем, за неделю – со 3 по 10 июня – национальная валюта укрепилась по отношению к американской на 16 копеек.

Зато курс евро на 10 июня снизился на шесть копеек – с 30,15 до 30,09 гривни. До этого евровалюта впервые с начала карантинного апреля-2020 поднялась в цене выше психологической отметки в 30 гривен. Как объясняли сайту "Сегодня" рыночные аналитики, в Украине курс евро рос из-за ситуации на международных рынках.

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Напомним, ранее рыночные аналитики объяснили, что будет с курсом доллара после получения Украиной транша МВФ.

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Также новости "Сегодня" рассказывали, как в "Укрпочте" предлагают менять валюту и открывать депозиты, а также почему НБУ против превращения почты в банк. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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