В Украине перестал дорожать доллар: курс Нацбанка

На понедельник, 6 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 27,17 грн;

1 евро – 30,51 грн;

10 российских рублей – 3,81 грн.

Таким образом, по сравнению со значениями пятницы, 3 июля, курс доллара снизился на копейку после роста на 41 копейку в предыдущий банковский день. А за неделю – с 30 июня по 6 июля (29-е было выходным днем) – национальная валюта ослабла по отношению к американской уже на 48 копеек.

Скачок курса доллара аналитики связывали с отставкой главы НБУ Якова Смолия. При этом эксперты предупреждали, что влияние этого фактора может оказаться кратковременным, а Нацбанк активно поддерживал гривню с помощью аукционов на межбанковском рынке.

Курс евро при этом упал на 16 копеек после роста на 67 копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей опустилась на пять копеек.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В пятницу, 3 июля, доллар на межбанке подешевел на 12 копеек в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 27,10/27,13 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на 24 копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,45/30,49 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Ранее рыночные аналитики объясняли, чего в ближайшее время ждать от курса доллара, а также советовали, продавать или покупать валюту. Также новости "Сегодня" рассказывали, куда в нынешней курсовой ситуации можно вложить сбережения и сколько получится заработать:

Как сообщалось, изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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