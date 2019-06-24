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В Украине по-новому определят "системные" банки

24 июня, 11:37

К таким финучреждениям выдвигаются более жесткие требования, чем ко всем прочим

Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Пока в Украине проходит стресс-тестирование банков, Национальный банк (НБУ) пересмотрел методологию определения системно важных банков. В новой методологии учтены рекомендации Европейского надзорного органа (EBA – European Banking Authority) и международных практик, отмечает пресс-служба НБУ.

"Системно важные банки концентрируют значительные объемы капитала, активов, обязательств, как правило, характеризуются значительным объемом и сложностью операций и оказывают значительное влияние на стабильность всей финансовой системы. Поэтому регулятору важно как можно точнее определить такие учреждения, поскольку их банкротство или ненадлежащее функционирование может привести к появлению рисков для финансовой стабильности", - отметили в Нацбанке.

Перечень системно важных банков по обновленной методике, НБУ обнародует в ближайшее время.

В НБУ заверили, что обновленная методология обеспечивает "точное отображение значимости системно важных банков для финансового рынка", а также включает расширенный перечень индикаторов "системных" банков и двухэтапный процесс определения таких учреждений:

  1. Системно важные банки определяются по девяти индикаторам, характеризующим размер активов банка, направления деятельности и степень его финансовых взаимосвязей. 
  2. Применяется один индикатор, характеризующий уровень концентрации вкладов населения, которые гарантируются Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

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Подчеркивается, что к "системным" банкам применяются более жесткие нормы, которые обеспечивает дополнительный запас прочности таких учреждений. Для них также устанавливаются повышенные требования к капиталу: начиная с 2021 они обязаны обеспечить формирование буфера системной важности размером до 2% в зависимости от степени системной важности таких банков. 

Новоопределенные "системные" банки должны будет начать выполнение усиленных требований по отдельным нормативам с 1 января 2020 года.

Напомним, согласно предварительной методологии с 2016 года системно важными банками определялись ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк.

Напомним, с 2014 года Нацбанк начал жесткую очистку рынка от сомнительных банковских учреждений. В итоге за 4,5 года "ушло" около 100 финансово слабых, непрозрачных и "схемных" игроков. Сейчас в стране действует менее 80 банков — этого достаточно для предоставления услуг населению и компаниям, считают в НБУ.

При этом в 2019 году риски для работы банков в Украине упали до рекордного уровня.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали о том, как президент Владимир Зеленский встретился с главами ведущих иностранных банков в Украине:


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Тег НБУ, банки, Национальный банк, ФГВФЛ

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Сегодня

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