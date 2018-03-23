В Украине подешевел доллар

Сегодня, 09:03

Курс евро, наоборот, дорожает в официальных курсах Национального банка

Фото: Getty
Фото: Getty

На сегодня, 23 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,25 грн;
1 евро – 32,33 грн;
10 российских рублей – 4,57 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, понизился еще на три копейки. Умеренное падение доллара началось после недельного роста курса. "Зеленый" все равно остался выше психологической отметки в 26 грн, но аналитики не уверены, что подорожание доллара имело долговременный эффект

Курс евро вырос на пять копеек. Стоимость 10 российских рублей повысилась на четыре копейки.

В четверг, 22 марта, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украине понизился на шесть копейки в покупке и продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,24/26,28 грн. Стоимость евро установилась на отметках 32,29/32,34 грн, понизившись на две копейки. Сегодняшние торги еще не начались.

Как прогнозируют аналитики "Альпари", безналичный доллар может вырасти через неделю до 26,9 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться около 26,8/27,2 грн.

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Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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"Сегодня"

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