В Украине застыл курс доллара, а евро рвется вверх

На среду, 12 августа, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,60 грн;

1 евро – 32,56 грн;

10 российских рублей – 3,79 грн.

Реклама

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара не изменился после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 5 по 12 августа – национальная валюта окрепла по отношению к американской уже на 22 копейки.

Курс евро вырос на девять копеек после снижения на 22 копейки в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей 12 августа выросла на пять копеек.

Читайте также: В какие страны украинцы шлют больше всего денег: инфографика

Реклама

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Во вторник, 11 августа, доллар на межбанке подешевел на две копейки в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 27,58/27,60 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на три копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,50/31,52 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, эксперты объяснили, куда движется курс доллара в Украине. А о планах нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко узнавайте из видео:

В тренде Крупный европейский лоукостер нацелился на полеты в Украину

Как сообщалось, изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует на 2021 год обменный курс до 29,1 гривни за доллар в среднем за год и 28,8 гривни по состоянию на конец года. А согласно консенсус-прогнозу, который подготовило это ведомство, среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

Реклама

Международный валютный фонд (МВФ) в своем последнем обзоре для Украины не представил расчетный курс доллара. Это может быть связано с тем, что коронакризис усложнил составление среднесрочных прогнозов.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама