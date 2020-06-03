В Украине подешевел доллар, а курс евро резко вырос

На среду, 3 июня, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,80 грн;

1 евро – 29,92 грн;

10 российских рублей – 3,90 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился еще на две копейки после падения на пять копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 27 мая по 3 июня – национальная валюта укрепилась по отношению к американской на 10 копеек.

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Курс евро при этом вырос на 12 копеек после снижения на 13 копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей повысилась на пять копеек.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. Во вторник, 2 июня, доллар вырос в цене на копейку в покупке и шесть в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 26,79/26,81 грн (покупка/продажа). Евровалюта подорожала на 17 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 29,96/29,98 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Напомним, ранее рыночные аналитики объяснили, что будет с курсом доллара в начале июня.

В тренде В Украине просел курс доллара, евро подорожал

Также новости "Сегодня" рассказывали, как в "Укрпочте" предлагают менять валюту и открывать депозиты, а также почему НБУ против превращения почты в банк. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

Прогнозы курса доллара

Изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

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В последнем прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл. Впрочем, и этот прогноз в ближайшее время может быть пересмотрен из-за того, что в мире начался экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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