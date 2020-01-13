В Украине подешевел доллар: Нацбанк обновил курс

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На вторник, 13 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

13.01 14.01 Изменение 1 доллар США 23,97 грн 23,93 грн - 0,04

Таким образом, по сравнению со значениями 13 января года курс доллара снизился на четыре копейки после того, как практически не изменился в предыдущий банковский день. При этом официальный курс доллара держится ниже психологической отметки в 24 гривни, которую до этого пробивал вверх впервые за почти полтора месяца. Впрочем, с первого в 2020 году банковского дня, 3 января, гривня ослабла по отношению к "зеленому" на 24 копейки.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% . Официальные итоги 2019 года пока не объявлены.

. Официальные итоги 2019 года пока не объявлены. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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