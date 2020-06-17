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В Украине подешевел евро, доллар снова стал дороже

17 июня, 16:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 18 июня

На четверг, 18 июня, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

17.0618.06Изменение
1 доллар США26,74 грн26,78 грн+ 0,04

Таким образом, по сравнению со значениями 17 июня курс доллара повысился на четыре копейки после снижения на 10 копеек в предыдущий банковский день. А за неделю – с 11 по 18 июня – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 12 копеек.

При этом курс евро на 18 июня снизился сразу 17 копеек – с 30,24 до 30,07 гривни.

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Напомним, ранее рыночные аналитики предупреждали, что гривня оказалась под давлением, а курс доллара в Украине может вырасти.

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Также новости "Сегодня" рассказывали, куда в нынешней ситуации можно вложить сбережения и сколько получится заработать:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Источник: Сегодня

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