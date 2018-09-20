В Украине подешевели доллар и евро

На сегодня, 20 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 28,12 грн;

1 евро – 32,8 грн;

10 российских рублей – 4,19 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара упал на три копейки, вернувшись к уровню вторника. Как прогнозируют аналитики, доллар на текущей неделе будет дешеветь. В целом выше 28 гривен доллар не поднимался в цене с конца января 2018 года.

Курс евро снизился на 12 копеек после роста на 10 копеек. Евро пока удерживается ниже психологической отметки в 33 гривни.

Стоимость 10 российских рублей повысилась на четыре копейки.

В среду, 19 сентября, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины повысился на две копейки в покупке и в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 28,14/28,16 грн (покупка/продажа). Стоимость евро установилась на отметках 32,94/32,96 грн, повысившись на шесть копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

Ранее в НБУ объяснили, почему осенний скачок доллара в 2018 году произошел раньше обычного:

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл.

При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл.

Согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.

В Нацбанке же добавили, что речи о курсе 40 грн/долл. не идет, отказались "подтягивать" курс до бюджетных 30,1 грн и озвучили свой прогноз по курсу доллара на конец 2018 года.