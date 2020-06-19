В Украине подешевели доллар и евро: курс НБУ

На пятницу, 19 июня, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 26,76 грн;

1 евро – 30,06 грн;

10 российских рублей – 3,85 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара снизился на две копейки после повышения на четыре копейки в предыдущий банковский день. Впрочем, за неделю – с 12 по 19 июня – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 16 копеек.

Курс евро при этом снизился на копейку после падения сразу на 17 копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей также снизилась на копейку.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В четверг, 18 июня, доллар на межбанке упал в цене на шесть копеек в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 26,73/26,75 грн (покупка/продажа). Евровалюта подешевела на семь копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 29,98/30 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, ранее рыночные аналитики объясняли, что будет с курсом доллара после получения Украиной транша МВФ. О программе фонда узнавайте из эксклюзивного интервью телеканала "Украина 24" с премьер-министром Денисом Шмыгалем:

Прогнозы курса доллара

Изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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