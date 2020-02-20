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26,49

В Украине подешевели доллар и евро: НБУ обновил курс

20 февраля, 16:16

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 21 февраля

На пятницу, 21 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

20.0221.02Изменение
1 доллар США24,52 грн24,48 грн- 0,04

Таким образом, по сравнению со значениями 20 февраля курс доллара снизился на четыре копейки после того, как вырос на восемь копеек в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 14 по 21 февраля – гривня не изменилась в цене по отношению к американской валюте.

При этом курс евро на 21 февраля понизился на шесть копеек – с 26,49 до 26,43 гривни за евро.

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Ранее новости "Сегодня" также разбирались, почему в начале 2020 года в Украине лихорадило доллар и нужно ли бежать скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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