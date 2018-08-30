В Украине подорожал доллар

На сегодня, 30 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 28,11 грн;

1 евро – 32,78 грн;

10 российских рублей – 4,12 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара вырос на шесть копеек. Накануне, 29 августа, курс доллара взлетел выше психологической отметки 28 гривен, чего не было с 31 января 2018 года

Курс евро снизился на шесть копеек после роста накануне сразу на 41 копейку.

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Стоимость 10 российских рублей понизилась на четыре копейки.

В среду, 29 августа, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины вырос на 14 копеек в покупке и на 12 – в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 28,13/28,15 грн (покупка/продажа). Стоимость евро установилась на отметках 32,86/32,88 грн, повысившись на одну-две копейки. Сегодняшние торги еще не начались.

Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:





Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

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Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл.

Согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.

В Нацбанке признали: гривня будет снижаться, но речи о долларе по 40 гривен не идет.