В Украине подорожал доллар и евро: официальный курс

На вторник, 25 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:
|24.02
|25.02
|Изменение
|1 доллар США
|24,45 грн
|24,49 грн
|0,04
Таким образом, по сравнению со значениями 24 февраля курс доллара повысился на четыре копейки после того, как упал на три копейки 21 февраля. При этом за неделю – с 18 по 25 февраля – американская валюта подорожала на четыре копейки.
При этом курс евро на 25 февраля повысился на десять копеек – с 26,41 до 26,51 гривни за евро.
Ранее новости "Сегодня" также разбирались, почему в начале 2020 года в Украине лихорадило доллар и нужно ли бежать скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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