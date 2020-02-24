В Украине подорожал доллар и евро: официальный курс

На вторник, 25 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

24.02 25.02 Изменение 1 доллар США 24,45 грн 24,49 грн 0,04

Таким образом, по сравнению со значениями 24 февраля курс доллара повысился на четыре копейки после того, как упал на три копейки 21 февраля. При этом за неделю – с 18 по 25 февраля – американская валюта подорожала на четыре копейки.

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При этом курс евро на 25 февраля повысился на десять копеек – с 26,41 до 26,51 гривни за евро.

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Ранее новости "Сегодня" также разбирались, почему в начале 2020 года в Украине лихорадило доллар и нужно ли бежать скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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