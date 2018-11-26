В Украине подорожал доллар, но евро стал дешевле

Сегодня, 09:03

Национальный банк обновил официальную стоимость украинской валюты

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На понедельник, 26 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,79 грн;
1 евро – 31,55 грн;
10 российских рублей – 4,23 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара  вырос на пять копеек после снижения на три копейки. Перед этим доллар упал до минимума со средины августа-2018. "Зеленый" удерживается ниже психологической отметки в 28 гривен. 

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Стоимость 10 российских рублей осталась неизменной

В пятницу, 23 ноября, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины опустился на две копейки в покупке и в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 27,74/27,76 грн (покупка/продажа). Стоимость евро установилась на отметках 31,47/31,49 грн, понизившись на 18 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В принятый Верховной Радой бюджет-2019 "заложен" курс доллара на уровне 29,4 грн.

В прогнозе МВФ учитывается, что среднегодовой курс гривни по итогам 2018 года составит 27,07 грн/долл., в 2019-м девальвирует на 5,89% – до 28,655 грн/долл., а в 2020-м – еще на 4,43%, до 29,925 грн/долл.

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Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл.

  

А согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.

В Нацбанке же добавили, что речи о курсе 40 грн за доллар не идет, отказались "подтягивать" курс до бюджетных 30,1 грн и озвучили свой прогноз по курсу доллара на конец 2018 года.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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"Сегодня"

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