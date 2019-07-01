В Украине подорожали доллар и евро

Национальный банк обновил официальную стоимость украинской валюты

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На сегодня, 1 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,18 грн;

1 евро – 29,76 грн;

10 российских рублей – 4,15 грн.

По сравнению вчерашними значениями четверга, 27 июня, курс доллара вырос на копейку после падения на две копейки. При этом за неделю – с 24 июня – официальный курс доллара снизится на 20 копеек. Ранее эксперты рассказали сайту "Сегодня", долго ли еще будет укрепляться гривня к доллару.

Курс евро повысился на три копейки после падения на 10. Евровалюта держится ниже психологической отметки в 30 гривен.

Стоимость 10 российских рублей снизилась на две копейки.

В четверг, 27 июня, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины снизился на две копейки в покупке и продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,14/26,16 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 29,69/29,71 грн, не изменившись в покупке и снизившись на копейку в продаже. Сегодняшние торги еще не начались.

Новости "Сегодня" призывают граждан быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер в обменниках – в сюжете наших журналистов:





Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023 – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

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Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году среднего курса гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021- м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством.

Более оптимистично будущее оценивает Минфин, который ожидает, что в среднем за 2019 год курс составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год — 28,2 грн за доллар, за 2021 год - 29,4 грн за доллар. Прогноз по курсу Минфин публикует в макроэкономическом обзоре.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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