На четверг, 20 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,52 грн;

1 евро – 26,49 грн;

10 российских рублей – 3,86 грн.

Так, по сравнению со вчерашними значениями курс доллара повысился на восемь копеек после того, как снизился на копейку в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 13 по 20 февраля – гривня ослабла по отношению к американской валюте на две копейки.

Курс евро сегодня вырос на шесть копеек после падения на семь копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей сегодня повысилась на три копейки.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В среду, 19 февраля, доллар подорожал на четыре копейки в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,48/24,50 грн (покупка/продажа). Евровалюта понизилась в цене на копейку в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 26,40/26,42 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

В тренде В Украине подорожали доллар и евро: официальный курс

Ранее новости "Сегодня" также разбирались, нужно ли украинцам бежать скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты производились исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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