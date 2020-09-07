В Украине подорожали доллар и евро: официальный курс

На понедельник, 7 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,73 грн;

1 евро – 32,86 грн;

10 российских рублей – 3,70 грн.

Реклама

Таким образом, по сравнению со значениями пятницы, 4 сентября, курс доллара вырос на четыре копейки после повышения на пять копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 31 августа по 7 сентября – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 25 копеек.

Курс евро также вырос – на 13 копеек после снижения на 7 копеек в предыдущий банковский день. А вот стоимость 10 российских рублей 7 сентября упала на пять копеек.

Читайте также: В Беларуси половина банков перестали выдавать кредиты

Реклама

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В пятницу, 4 сентября, доллар на межбанке подорожал на пять копеек в покупке и шесть – в продаже. Американская валюта на завершение торгов стоила 27,73/27,76 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на семь копеек в покупке и на шесть копеек в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,72/32,75 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы

В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В тренде Гривня ослабла по отношению к доллару и евро: курс НБУ

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует на 2021 год обменный курс до 29,1 гривни за доллар в среднем за год и 28,8 гривни по состоянию на конец года. А согласно консенсус-прогнозу, который подготовило это ведомство, среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

Международный валютный фонд (МВФ) в своем последнем обзоре для Украины не представил расчетный курс доллара. Это может быть связано с тем, что коронакризис усложнил составление среднесрочных прогнозов.

Реклама

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама