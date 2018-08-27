В Украине подрос доллар

На вторник, 28 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

27.08 28.08 Изменение 1 доллар США 27,85 грн 27,88 грн + 0,03 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара повысится на три копейки – ровно столько же доллар в Украине стоил в пятницу, 23 августа, накануне длинных выходных. Отметим, 23 августа гривня ослабла сразу на 18 копеек, а курс евро взлетел выше психологической отметки.

Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:

Как сообщалось, стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл.