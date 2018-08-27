В Украине подрос доллар

Сегодня, 16:05

Нацбанк обновил курс "зеленого" на 28 августа

В Украине подрос доллар
Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

На вторник, 28 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

  

27.08 28.08 Изменение
1 доллар США 27,85 грн 27,88 грн +  0,03 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара повысится на три копейки – ровно столько же доллар в Украине стоил в пятницу, 23 августа, накануне длинных выходных. Отметим, 23 августа гривня ослабла сразу на 18 копеек, а курс евро взлетел выше психологической отметки.

  

 

Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:

Как сообщалось, стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
НБУ, курс валют, курс гривни, курс доллара

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Источник:

"Сегодня"

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