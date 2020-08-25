В Украине подрос курс доллара, евро падает

На среду, 26 августа, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

25.08 26.08 Изменение 1 доллар США 27,39 грн 27,44 грн + 0,05

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Таким образом, по сравнению со значениями 25 августа курс доллара повысился на пять копеек после снижения на девять копеек в предыдущий банковский день. А за неделю – с 19 по 26 августа – национальная валюта все равно ослабла по отношению к американской уже на 21 копейку.

Курс евро на 26 августа при этом упал на пять копеек, с 32,46 до 32,41 гривни.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что будет с курсом доллара до конца года. А о планах нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко узнавайте из видео:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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