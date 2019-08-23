В Украине подсчитали прибыль госбанков

В Минфине сообщили, что во втором квартале продолжилось увеличение объема кредитного портфеля физлиц

/ Фото: пресс-центр НБУ

Прибыль государственных банков Украины по итогам января-июня 2019 года составила 19,5 млрд грн, что составляет 65% прибыли всего банковского сектора. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По данным Минфина, во второй квартале продолжилось увеличение объема кредитного портфеля физических лиц: с апреля по июнь рост составил 2,2 млрд грн, а с января по июнь – 4,6 млрд грн, что было обусловлено ростом потребительского кредитования.

"Продолжилась и тенденция роста средств населения в банках. Так, во втором квартале их объем вырос на 4,5 млрд грн, по сравнению с 1 января 2019 года – на 7,9 млрд грн", – сообщила пресс-служба.

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Напомним, в Украине четыре государственных банка – Ощадбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк и Приватбанк.

Новости "Сегодня" писали, что Минфин нацелен на сокращение до конца 2022 года доли госбанков в совокупных активах банковской системы до 24% с 55% – такой план закреплен в обновленной стратегии реформирования государственного банковского сектора.

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Планы министерства предусматривают, что сокращение доли госбанков в банковском секторе Украины будет достигнуто за счет полного выхода государства из капитала Укргазбанка и ПриватБанка к концу 2022 года.

Украинцы по итогам июля купили через банковскую систему 1,5 млрд долларов, или на 93,7 млн долларов больше наличной иностранной валюты, чем продали.

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