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В Украине подсчитали вклады населения в банках

23 июля, 06:06

Данные по состоянию на начало июля озвучили в Фонде гарантирования вкладов физлиц

Фото: пресс-центр НБУ

Сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 июля составила 451,9 млрд грн, а месяцем ранее была на уровне 437,8 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда, ранее подсчитавшая выплаты вкладчикам банков-банкротов в Украине.

По данным ФГВФЛ, из общей суммы вкладов физлиц на начало июля вклады в гривне составили 256,5 млрд грн, а в иностранной валюте – 195,5 млрд грн.

Инфографика: ФГВФЛ
Инфографика: ФГВФЛ

В сообщении сказано, что полностью защищены вклады – в размере от 10 грн до 200 тыс. грн – 98,5% вкладчиков, на которых распространяются гарантии Фонда. Полностью покрываются гарантиями 43,6% суммы вкладов (197 млрд грн).

"Общее количество вкладчиков по состоянию на 1 июля 2019 года составляет 41,9 млн. Количество вкладчиков с вкладами более 200 тыс. грн составляет 401 тыс., и сумма их вкладов составляет почти 254,9 млрд грн", – сообщили в Фонде.

Новости "Сегодня" писали, что, по данным ФГВФЛ, в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

По данным Фонда, около 867 тыс. человек пострадали от банкопада и обратились в ФГВФЛ в кризис 2014 года. 

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Тег банки, ФГВФЛ

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