В Украине подскочил курс доллара: чего ждать осенью

Гривня вновь ослабла относительно доллара. Всего за несколько дней национальная валюта потеряла около 60 копеек, хотя обычно в июле гривня, наоборот, укреплялась. Эксперты допускают, что это своего рода "разминка" перед традиционной осенней девальвацией.

Финансовый эксперт Эрик Найман связывает падение гривни с охлаждением отношений Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Из-за отсутствия финансирования нашей стране приходится отдавать долги за счет золотовалютных резервов, а не за счет новых, более дешевых, чем старые, займов.

"Украина так и не смогла продлить пока сотрудничество с МВФ и под это начались большие выплаты внешних долгов. У нас есть долги перед США, перед ЕС и перед коммерческими организациями", – отметил Найман.

Напомним, пиковая нагрузка по выплате долгов придется на 2019 год. Во второй половине 2018 года правительство должно заплатить более 3 млрд долларов кредиторам, в 2019 году – 7 млрд долларов.

Второй причиной неожиданной девальвации гривни Найман считает старт политических кампаний в преддверии президентских и парламентских выборов – обычно в этот период активизируются валютные спекулянты и доллар превращается в дефицитный, а потому дорогой товар.

А вот экономист Алексей Кущ указывает и на чисто экономические предпосылки ослабления гривни.

"Украина оказалась в ситуации так называемых "сырьевых ножниц". За последние шесть месяцев цены на наш сырьевой импорт – это прежде всего нефть, нефтепродукты – находятся на достаточно высоком уровне. Это верхняя часть ножниц. Нижняя часть – цены на наш сырьевой экспорт, они снизились", – поясняет Кущ.

То есть, по словам эксперта, отток валюты оказался больше, чем ее поступления.

В связи с этим прогнозы по курсу у экспертов неутешительные: в сентябре ожидают курса 27-28 грн/доллар, а зимой и вовсе 30-32 грн/доллар.

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В НБУ тем временем просят не торопиться с выводам. Член наблюдательного совета Нацбанка Василий Фурман рассказал "Сегодня", что предпосылок для обвала гривни нет.

"Ничего такого чрезвычайного не происходит. Курс гривни имеет сезонный характер: в отдельные периоды укрепляется, в отдельные периоды ослабляется. ... Людям, на мой взгляд как эксперта, не надо бежать покупать доллар и снимать средства с депозитов, потому что доходность гривни намного выше", – считает Фурман.

В то же время, тем, у кого есть долларовые накопления, прощаться с ними сейчас эксперты не советуют.

Как сообщалось, согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному Минэкономразвития и принятому Кабмином 11 июля, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением ее до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.