В Украине подскочил курс доллара и евро

На среду, 5 августа, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

04.08 05.08 Изменение 1 доллар США 27,74 грн 27,82 грн + 0,08

Реклама

Таким образом, по сравнению со значениями 4 августа курс доллара вырос еще на восемь копеек после повышения на шесть копеек в предыдущий банковский день. В целом "зеленый" находится на максимальных с начала апреля уровнях. За неделю – с 29 июля по 5 августа – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 13 копеек.

Курс евро на 5 августа тоже заметно повысился – на 20 копеек, с 32,52 до 32,72 гривни. В целом евровалюта находится на рекордном с января 2019 года уровне.

Реклама

Читайте также: Доллар взял курс на 28: когда ждать падения гривни

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему в Украине взлетел курс доллара и что дальше. Также о том, что планирует делать новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, узнавайте из видео:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама