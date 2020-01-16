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В Украине подскочил доллар: обновленный курс НБУ

16 января, 16:17

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 17 января

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

На пятницу, 17 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

16.0117.01Изменение
1 доллар США23,98 грн24,09 грн

+ 0,11

Таким образом, по сравнению со значениями 16 января года курс доллара вырос на 11 копеек после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день. При этом официальный курс доллара вновь поднялся выше психологической отметки в 24 гривни. Впрочем, за неделю – с 10 по 17 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на три копейки.

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Фото: Григорий Салай

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Напомним, ранее новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%. Официальные итоги 2019 года пока не объявлены.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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