В Украине подскочил официальный курс доллара

Сегодня, 16:13

Нацбанк установил курс "зеленого" на 29 августа

Фото: AFP
Фото: AFP

На среду, 29 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

  

28.08 29.08 Изменение
1 доллар США 27,88 грн 28,05 грн +  0,17 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара повысится на 17 копеек. Сегодня, 28 августа, курс доллара на межбанковском валютном рынке впервые с января преодолел отметку в 28 гривен.

  

 

Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:

Как сообщалось, стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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