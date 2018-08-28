В Украине подскочил официальный курс доллара

На среду, 29 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

28.08 29.08 Изменение 1 доллар США 27,88 грн 28,05 грн + 0,17 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара повысится на 17 копеек. Сегодня, 28 августа, курс доллара на межбанковском валютном рынке впервые с января преодолел отметку в 28 гривен.

Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:

Как сообщалось, стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.