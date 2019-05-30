Доллар взлетает: гривня обвалилась до минимума с начала апреля

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 31 мая; за неделю гривня ослабла уже на 53 копейки

Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 31 мая, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

30.05 31.05 Изменение 1 доллар США 26,68 грн 26,87 грн + 0,19 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 30 мая, курс доллара повысился еще на 19 копеек после роста на 27 копеек днем ранее. При этом за неделю – с 24 мая – стоимость доллара выросла уже на 53 копейки. Так дорого "зеленый" не стоил с первых чисел апреля-2019.

Эксперты объяснили, почему ранее курс доллара вырос до рекорда за месяц.

Кроме того, специалисты объяснили, каким может быть курс, если Украина не получит транш МВФ:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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