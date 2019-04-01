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В Украине после выборов немного подешевел доллар

Сегодня, 16:30

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 2 апреля

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня
В Украине после выборов немного подешевел доллар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/632/3ce/5c76323ce1800.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/632/3ce/5c76323ce1800.jpg Финансы НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 2 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 2 апреля, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

01.0402.04Изменение
1 доллар США27,21 грн27,19 грн- 0,02 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 1 апреля, курс доллара снизился на две копейки после падения на четыре. Официальная стоимость доллара остается выше психологической отметки в 27 гривен. При этом за неделю – с 26 марта – "зеленый" все же вырос в цене – на 31 копейку.

Ранее эксперт рассказал "Сегодня", как выборы повлияли на курс доллара в Украине и чего ждать через неделю.

Напомним, также аналитики прогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, курс, гривня, курс доллара, курс НБУ

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