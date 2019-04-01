В Украине после выборов немного подешевел доллар
НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 2 апреля
Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 2 апреля, установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|01.04
|02.04
|Изменение
|1 доллар США
|27,21 грн
|27,19 грн
|- 0,02 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 1 апреля, курс доллара снизился на две копейки после падения на четыре. Официальная стоимость доллара остается выше психологической отметки в 27 гривен. При этом за неделю – с 26 марта – "зеленый" все же вырос в цене – на 31 копейку.
Ранее эксперт рассказал "Сегодня", как выборы повлияли на курс доллара в Украине и чего ждать через неделю.
Напомним, также аналитики прогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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