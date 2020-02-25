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200 гривен в новом дизайне: как отличить настоящую купюру от подделки

25 февраля, 09:24

В НБУ показали новые защитные элементы банкноты

После так, как осенью 2019-го в Украине появилась купюра номиналом 1000 гривен, с сегодняшнего дня, 25 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обращение новую банкноту номиналом 200 гривен. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Двухсотка теперь имеет два новых защитных элемента. Один из них – оптически переменный элемент SPARK, который выполнен в виде стилизованного изображения водяной лилии и должен постепенно менять цвет при изменении угла наклона банкноты.

Второй – "оконная" защитная лента, которая содержит изображения номинала и графического знака гривни. Если менять угол наклона банкноты, меняется направление движения ее фонового изображения.

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Видео: НБУ

Обновленный дизайн двухсотки предполагает усовершенствованную систему защиты, а по внешнему виду подражает банкнотам нового поколения номиналами 20, 100, 500 и 1000 гривен. На новой банкноте портрет Леси Украинцы перемещен в центр банкноты, хотя раньше он находился справа. Размер новой банкноты не изменился – 75 x 148 мм. Цветовая гамма та же.

Старые банкноты не нужно специально обменивать на новые. Новыми купюрами Нацбанк будет замещать изношенные и поврежденные 200-гривневые банкноты образца 2007 года. Поэтому постепенно в обращении будет становиться больше новых 200-гривневых банкнот из-за замены изношенных.

В тренде
Гривня падает: в Украине вырос курс доллара

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Нацбанк развеял мифы о банкноте 1000 гривен.

Также мы рассказывали о том, что в Украине увеличивается количество фальшивых денег.

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Источник: Сегодня

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